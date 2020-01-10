الحكومة تنفي تهجير أهالي «علم الروم» بمطروح

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعة تهجير الحكومة لأهالي منطقة "علم الروم" بمحافظة مطروح، وذلك في إطار خطة تطوير المنطقة.



وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة مرسى مطروح، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير الحكومة أيً من أهالي منطقة "علم الروم" بالمحافظة.



وأوضح المركز أن تطوير منطقة "علم الروم" يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات بها، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان، حيث يتم تطوير شبكات المياه والصرف الصحي ومد خطوط الغاز الطبيعي، دون المساس بأي حق من حقوق المواطنين المقيمين بها.



ويأتي مشروع تطوير منطقة "علم الروم" في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة المدن السياحية والتسهيل على المواطنين، حيث يستهدف المشروع رصف شارع "علم الروم" أكبر شوارع مدينة مرسى مطروح بعد الانتهاء من أعمال التوسعة ورفع كفاءة وتوصيل البنية التحتية به، وذلك بداية من أول الشارع حتى ميدان "ميناء حشيش" ووصولًا إلى مدخل المدينة الشرقي لمسافة تبلغ نحو 17 كم كمدخل رئيسي للمحافظة، ويساهم تطوير هذه المنطقة في تخفيف الازدحام المروري خلال موسم الصيف في اتجاه شواطئ "روميل" وكورنيش المحافظة.



وأهابت المحافظة بوسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في النشر والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.