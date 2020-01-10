تحسن تدريجي في حالة الطقس بمطروح

بعد سقوط أمطار غزيرة على محافظة مطروح، والتي استمرت على مدار 3 أيام شهدت محافظة مطروح اليوم الجمعة تحسنًا ملحوظًا في حالة الطقس وسطوع الشمس.



وشهدت محافظة مطروح، وبعض المدن التابعة لها، خلال الـ3 أيام السابقة، استمرار سقوط أمطار غزيرة والمصاحبة لرياح، وانخفاض في درجات الحرارة حد الصقيع، والتي أدت إلى غرق الشوارع والميادين وإعاقة حركة السير، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السيئ، خاصة في الساحل الشمالي، حيث ضربت موجة الطقس السيئ محافظة مطروح والمدن التابعة لها.



يذكر أن ناشد اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين العامة، في ظل الطقس السيئ الذي يضرب المدينة حرصًا على حياة وسلامة المواطنين، مطالبًا المسافرين باليقظة على الطريق الدولي الساحلي وطريق السلوم، وللسيارات بالابتعاد عن الأشجار واللافتات الكبيرة.