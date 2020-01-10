الجمعة 10 يناير 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحسن تدريجي في حالة الطقس بمطروح

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:59 ص
الطقس بمطروح
الطقس بمطروح
ياسمين شعيب
طباعة
بعد سقوط أمطار غزيرة على محافظة مطروح، والتي استمرت على مدار 3 أيام شهدت محافظة مطروح اليوم الجمعة تحسنًا ملحوظًا في حالة الطقس وسطوع الشمس.

وشهدت محافظة مطروح، وبعض المدن التابعة لها، خلال الـ3 أيام السابقة، استمرار سقوط أمطار غزيرة والمصاحبة لرياح، وانخفاض في درجات الحرارة حد الصقيع، والتي أدت إلى غرق الشوارع والميادين وإعاقة حركة السير، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السيئ، خاصة في الساحل الشمالي، حيث ضربت موجة الطقس السيئ محافظة مطروح والمدن التابعة لها.

يذكر أن ناشد اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين العامة، في ظل الطقس السيئ الذي يضرب المدينة حرصًا على حياة وسلامة المواطنين، مطالبًا المسافرين باليقظة على الطريق الدولي الساحلي وطريق السلوم، وللسيارات بالابتعاد عن الأشجار واللافتات الكبيرة.
تحسن تدريجي في حالة الطقس بمطروح
تحسن تدريجي في حالة الطقس بمطروح
تحسن تدريجي في حالة الطقس بمطروح
تحسن تدريجي في حالة الطقس بمطروح
تحسن تدريجي في حالة الطقس بمطروح
تحسن تدريجي في حالة الطقس بمطروح

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

النيران حاصرت العمال.. ماذا جرى فى فيلا ايهاب توفيق؟

منذ حوالي 22 ساعة

بعد تغيبه عن حفل «كاف».. رسالة خاصة من رحمة خالد لـ محمد صلاح

منذ يوم

حريق فى فيلا ايهاب توفيق ووفاة والده

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 17 درجة

الصور

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

الأكثر قراءة

متهم جديد.. الطب الشرعي يفجر مفاجآت في حادث فيلا نانسي

الأرصاد: سقوط أمطار اليوم.. والقاهرة 17 درجة

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى

«الأرصاد» تحدد موعد انتهاء موجة الصقيع

أيام زمان

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

نجم الساعة

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

الصحة

التدخين يهدد العقل ويسبب الاكتئاب

الحرمان من النوم يرفع مستويات الزهايمر

اضطرابات النوم تجعلك تعيش «كابوسا»

أعراض مرض «لايم» المصاب به جاستن بيبر

الرئيس نيوز

عن أزمة "الفكة".. الحكومة ترد ببيان توضيحي

هل تغرق المحافظات الساحلية؟.. الحكومة تحسم الجدل

الوزراء ينفى انتشار الجراد على الحدود المصرية

تقرير يكشف قتلة سليماني.. شبكة جواسيس بالعراق وسوريا حددت موقعه

منوعات

دراسة جديدة: الشاي يطيل العمر

وفاة شاب بعد 4 سنوات من تناوله «ساندويتش» مسمم بالزئبق

5 أنواع من الزيوت لا غنى عنها

مؤسس «فيسبوك» يكشف عن طموحاته للعقد المقبل

كشكول

"التعليم العالي" افتتاح موسم الصيد 2020 بمحطة بحوث السرو بالدقهلية

"التعليم"تكشف حقيقة إلغاء امتحانات open book

غدًا.. افتتاح مركز أبحاث طب عين شمس "MASRI" بحضور ٤ وزراء

جامعة المنوفية تقرر فصل طالب ٣ سنوات بعد التعدي على زميله بـ"مطواة"

إسلام سياسي

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة عسكرية فى مالى

"الأزهر" يكشف جهود المرصد في التطرف ومواجهة الإرهاب

للقضاء على الإرهاب.. مذكرة تفاهم بين «التعاون الإسلامي» و«التحالف العسكري»

التحالف الدولى ضد داعش يعلق الأنشطة العسكرية فى العراق

مقالات الرأي
ماجد حبته
السهو والخطأ.. وخبراء المصاطب!
د. محمد عفيفي
هزيمة 67.. التيار الإسلامي والعصر العثماني
مدحت بشاى
الثقافة الاجتماعية والزمن الذي عزّ فيه الشرف
جمال طه
حرب الاغتيالات وانقلاب التوازن فى العراق
المزيد

الثقافة

الليلة.. أعمال تراثية خالدة بمعهد الموسيقى العربية

عبدالشكور: «كنت شابًا فى الثمانينيات» يبدأ بإغتيال السادات وينتهى بغزو الكويت

وائل خورشيد يكتب: أتظن أنك رأيت!

تأبين «شهيد الأدباء» في «ثقافة الغربية» (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك