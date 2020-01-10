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المصور الملكى: الأمير هاري لم يعد قريبًا من شقيقه ويليام

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:27 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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قال المصور الملكي "آرثر إدواردز" إن الأمير هاري قد تغير منذ لقاء ميجان ماركل ولم يعد قريبًا من شقيقه ويليام، وذلك وفقًا لما جاء بموقع ديلى ميل البريطانى.

وزعم المصور الملكي أن الأمير هاري "يفعل ما قاله" وتغير منذ مقابلة ميجان ماركل، وهذا اتضح بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، الأمر الذى أدى إلى التنحى عن المهام الملكية.

وقد فاجأ دوق ودوقة ساسكس العالم بعد أن استقال من منصبه كأحد كبار رجال العائلة المالكة في إعلان أمس، حيث تصدر الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، أغلفة الصحف البريطانية.

وقال المصور الملكي المخضرم آرثر إدواردز إن البيان المفاجئ للأمير هارى وزوجته، قد دمر العائلة المالكة.

وقال السيد إدواردز، متحدثًا فى برنامج "صباح الخير يا بريطانيا"، إنه فى الآونة الأخيرة كانت العلاقة بين الأمير ويليام والأمير هارى ليست قوية.

وقال بيان صادر عن الزوجين الملكيين مساء الأربعاء إنهم يعتزمون "موازنة" وقتهم بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، كما طالبا الاستقلال المادى.

وقال المصور الملكى: "أنا حزين لأنه ذاهب، كل جولة قام بها كانت ممتعة، والطريقة التي تفاعل بها مع الأطفال في رحلتنا الأخيرة دليل على نقاء قلبه".

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