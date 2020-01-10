حظك اليوم.. برج السرطان الجمعة 10 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج السرطان قالت:

مهنيًا: الخسوف الحاصل في برجك يتحدث عن بعض المفاجآت مزعجة ويدعوك الفلك الى الحذر والانتباه إلى صحتك وسلامتك لأن تأثيرات هذا الخسوف تطالك مباشرة بحيث تكون تأثيراته قوية على الوضع المهني أو العائلي.

عاطفيًا: السعادة هي عنوان هذا اليوم والأيام المقبلة، وهذا ما يريحك والشريك كثيرًا، وتمضيان أجمل الأوقات الرومانسية.

صحيًا: حدد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحيًا ومفيدًا ومريحًا للمعدة.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.