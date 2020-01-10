أبرزها «حليب الثوم».. 5 أدوية «غريبة» لعلاج نزلات البرد

قدم موقع scoopempire أدوية يعتبرها البعض غريبة، لعلاج نزلات البرد، خاصة في فصل الشتاء الذي ينتشر فيه هذا المرض بغزارة:-



جريدة

من المحتمل أنك سمعت هذا الفيلم، إلا إذا كان متواجدا فى منزلك بالفعل، ثم بالتأكيد في أحد الأفلام المصرية القديمة، التى روت أن معظم أجدادنا كانوا يعتقدون أن وضع جريدة على صدر الشخص ستعالج الأنفلونزا.



حليب الثوم

ربما ذهلت من الاسم، وتعرف جيدا أنه بالطبع ليس لذيذا، لكن الكثيرين عن تجربة شخصية يقولون أنه يعمل، وذلك عن طريق إضافة الثوم المفروم إلى الحليب الدافىء.



ونظرت دراسة حديثة في تأثير حليب الثوم على 146 شخصا في مدة تزيد عن ثلاثة أشهر، المجموعة التي تناولت مكمل الثوم عانت من أعراض البرد 24 مرة، بينما المجموعة التي لم تتناوله صادفته 65 مرة.



وأظهرت دراسة أخرى أن هؤلاء الذين تناولوا الثوم واجهوا أعراضًا أقل للبرد، كما أنهم شعروا بالتحسن في وقت أسرع، فهو يعمل جيدا على الخلايا المناعية، بسبب مركباته المحتوية على الكبريت، والمسئولة عن التأثير المضاد للبرد، وكذلك يوجد الصابونيين، ومشتقات الحمض الأمينى.



اللبان

يذوب اللبان فى الماء، وتتناوله، حينها ستصبح على ما يرام، وعن الكحة الشديدة يمكن علاجها من خلال تناول زيت لبان الدكر (متوافر لدى محال العطارة) أو بتناول منقوع لبان الدكر.



أوراق شجرة الجوافة

يغلي أوراق شجرة الجوافة، وتقوم بشربها كعصير لعلاج أسوأ نزلات البرد والسعال، حيث تساعد عدد المستويات العالية لفيتامين C والحديد في ورق الجوافة غير الناضجة على تقليل إنتاج المخاط ومنع انتشار النشاط الجرثومي.



العسل والليمون والشاي

هذا العلاج المعجزة سوف يخفف من التهاب الحلق، امزج بين العسل والليمون والشاي الساخن، حيث نصح الباحثون به، لأن الليمونة بالنسبة لهم هى الدواء القابض، فيقوم هذا الخليط بالقضاء على البلغم نهائيا.