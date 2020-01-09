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الخشت يوضح الفرق بين الدولة المدنية والعلمانية

الخميس 09/يناير/2020 - 09:50 م
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت
رباب الأهواني
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أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الفرق بين الدولة المدنية والعلمانية، قائلا، إن الدولة المدنية يجب أن تقوم على التعايش وقبول الآخر، والآخر هو من يخالفني في الدين والعرق والأفكار.

وأضاف "الخشت" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، أن كل من العلمانيين والأصوليين يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة.

وأوضح أن الدولة المدنية تتقبل الجميع بشرط أن يؤمنوا بنفس الفكرة، مشيرا إلى أن الدولة المدنية تفتح المجال للمكون الديني، في حين أن الدولة العلمانية تفصل الدين عن السياسة وتقوم على فكرة المساواة.

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