فيديو جديد يرصد «جري» نانسي عجرم لحظة سرقة منزلها

رصد فيديو جديد نشرته إحدى صفحات محبي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من ليلة اقتحام لص لمنزلها وسقوطه قتيلا برصاص زوجها الطبيب فادي الهاشم، وهي تجري ناحية حجرة بناتها.



الفيديو يرصد نانسي عجرم وهي تجري وسط الحراس وتدخل غرفة بناتها بعد صوت طلقات الرصاص التي سمعتها، وأكد به محبوها أن جريها هو السبب في إصابتها من جراء الزجاج المنتشر على الأرض.



وكانت نانسي عجرم، قد كشفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعد إخلاء سبيل زوجها بعد توقيفه لمدة 48 ساعة، أنها هي من استمعت لصوت حركة غريبة في منزلها وأبلغت زوجها والذي خرج لمعاينة المنزل قبل أن يواجه اللص، وأنها شاهدت ذلك في كاميرات المراقبة من غرفة نومها.



وأضافت أنها دخلت مسرعة إلى حمام غرفتها واتصلت بوالدها حتى إن فقدت تمالكها تجد من يبلغ الشرطة وينقذهم وبعد إطلاق الرصاص هرولت نانسي إلى غرفة أطفالها التي وقع فيها اللص قتيلًا.



وكانت القاضية اللبنانية غادة عون، أصدرت قرارات جديدة في واقعة مقتل شاب سوري الجنسية وأهمها استدعاء نانسي للتحقيق وعرضها على الطب الشرعي لمعرفة سبب الإصابة التي تعرضت لها، وذلك بناء على طلب تقدم به محامي الشاب قاسم الضيفة.



وكان الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، أحيل إلى التحقيقات صباح الأحد الماضي، لاتهامه بقتل شاب يبلغ من العمر 33 عامًا، ويدعى محمد حسن الموسى، في منزله بلبنان، بعد تبادل لإطلاق النار، بدعوى أن القتيل اقتحم المنزل بغرض السرقة.



وقالت وسائل إعلام لبنانية إن القتيل، اقتحم فيلا المطربة نانسي عجرم بغرض السرقة، في حين تنفي أسرة القتيل الأمر كله متهمة زوج الفنان بأنه قتله بعدما ذهب للمطالبة بحقوقة، إذ أنه كان يعمل لديهما.

