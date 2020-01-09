هل أرسل الله رسلا للجن؟.. الجندي يجيب

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك اختلافا بين العلماء حول هل يكون النذير من نفس نوع الأمة أم لا؟، لافتًا إلى أن هناك رسلا من الجن أيضًا.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الخميس، أنه لا يشترط أن يكون المرسل من الله إنسيًا أو جنيًا، متابعًا: "النحل والحشرات والديدان والذباب أمم، ويرسل الله لهم نذيرًا".



ومن جانبه، قال الشيخ كمال يوسف، الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، إن هناك رسلا ليسوا من البشر، متابعًا: "هناك رسل من الله للناس وليست من البشر".

