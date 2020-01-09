الخميس 09 يناير 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بكري يكشف الملاحق السرية لاتفاق أردوغان والسراج

الخميس 09/يناير/2020 - 08:08 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ما يحدث في ليبيا أخطر بكثير من مجرد أطماع في غاز وبترول، لافتًا إلى أن أردوغان صرح في أكثر من مرة بحلم استعادة مجد الإمبراطورية العثمانية.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بموجب اتفاقية معاهدة سيفر عام 1920، فإن البلدان المنتصرة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا تقاسمت الأراضي التي سيطرت عليها الدولة العثمانية، وبعد سنوات منحت الدول الاستقرار".

وأشار إلى أنه بموجب اتفاقية لوزان في سويسرا في 24 يوليو عام 1923، فإن تركيا فقدت العديد من البلدان، منها قبرص والعراق وليبيا، وتقول الاتفاقية إن الدولة العثمانية تسترجع هذه الأراضي بعد 100 سنة.

وأردف بكري: "تركيا تنسى الواقع الحالي، ولأن الرجل (أردوغان) مخه بالسلامة، فتركيا بتطالب حسب اتفاقية لوزان باسترجاع أراضي الدولة العثمانية التي كانت تحت سيطرتها، متناسيًا الجغرافيا والتاريخ".

ولفت بكري إلى أن السفير حسين هريدي، قال إن خطة أردوغان لا تعني بالضرورة بسط السيطرة التامة على الأراضي التي كانت تمتلكها الدولة العثمانية في الماضي، وإنما السيطرة غير المباشرة على تلك البلدان، عبر تمكين جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها الإخوان من الوصول للحكم، بحيث تكون تركيا التي تدار عبرها كل الأمور.

وواصل بكري: "ليس النفط والغاز وغيره هو القضية، وإنما العثمانيين الجدد اتفقوا حكومة ومعارضة على أنهم عام 2023 يتحدثوا عن الاتفاقية التركية، وبمقتضاها يسترجعوا الدول مرة أخرى".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جبريل العبيدى يكتب: ليبيا والتدخل التركى

إرهابيو «الإخوان» يرقصون على دماء سوريا: نبارك «الفتح العثمانى»

تاريخ عداء تركيا لـ "الأكراد".. وحلم بعودة حدود الدولة العثمانية (فيديو)

أحمد موسى: الجيش التركي سيدخل ليبيا خلال فترة قصيرة بعد اتفاقية أردوغان والسراج

موضوعات متعلقة

منذ يومين

الرد الأمريكى.. 6 طائرات حربية تنطلق فى اتجاه إيران

منذ حوالي 11 ساعة

أمطار غزيرة لمدة يومين على القاهرة

منذ حوالي 22 ساعة

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

منذ ساعتين و 30 دقيقة

«الخارجية» تكشف تفاصيل رسالة السيسي للرئيس الجزائري

الصور

image description

تشييع جثمان والد إيهاب توفيق (صور)

image description

سقوط أمطار خفيفة على مدينة نصر (صور)

image description

سقوط أمطار متوسطة على الجيزة (صور)

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

الأكثر قراءة

استدعاء نانسي عجرم وزوجها مجددًا للتحقيق (مستند)

البنتاجون: صاروخ إيراني أسقط الطائرة الأوكرانية

أول رد من الكنيسة الأرثوذكسية على الفيلم المسيء للمسيح

إحالة شكوى الزمالك ضد كهربا لـ«فيفا»

أيام زمان

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

نجم الساعة

أمينة محمد.. مخرجة أخرى من عصر السينما الذهبى

الصحة

أعراض مرض «لايم» المصاب به جاستن بيبر

بدء تدريب «هارفارد» لأطباء الزمالة المصرية

التهاب رئوي غامض يضرب الصين

الرقص يحمى من الإصابة بالخرف

الرئيس نيوز

ننشر تفاصيل الاجتماع الرابع لمفاوضات "سد النهضة"

الرئيس الجزائرى يؤكد حرص بلاده على دفع التعاون المشترك مع مصر

شكري يؤكد أهمية تجنب المزيد من التصعيد في ليبيا

"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى بغداد السبت

منوعات

«صقر النار» ينشر الجحيم في أستراليا

«الجوكر» يقترح حلا للأزمة المناخية العالمية

أول ظهور لـ «تاكسي نسائي» في العراق

«الصحة العالمية» تحذر من علاقة كورونا جديد بتفشى سارس في الصين

كشكول

شاهد.. فيديو يحبس الأنفاس لطفلة تسير على حافة بناية عالية

تعليم الدقهلية تنهي تجهيزات امتحانات الأول والثاني الثانوي

رسالة من وزير التعليم لطلاب الأول والثاني الثانوي قبل الامتحانات

التعليم تحسم أمر نظام امتحان الأول والثاني الثانوي

إسلام سياسي

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على قاعدة عسكرية فى مالى

"الأزهر" يكشف جهود المرصد في التطرف ومواجهة الإرهاب

للقضاء على الإرهاب.. مذكرة تفاهم بين «التعاون الإسلامي» و«التحالف العسكري»

التحالف الدولى ضد داعش يعلق الأنشطة العسكرية فى العراق

مقالات الرأي
نرمين يسر
The two popes.. حكاية عن التسامح والتشدد
خالد عكاشة
فى المشهد التالى للصواريخ الإيرانية
حسين عثمان
إعلان موقف
صفوت البياضي
الفرق بين الحرية والفوضى
المزيد

الثقافة

«يقظة وجدان الشيطان».. رواية جديدة للسورية بيسان أحمد

برنامج النشاط الثقافي والفني بقصر السينما في يناير

أجواء كورية في دار الكتب المصرية

مدحت الكاشف عميدًا للمعهد العالى للفنون المسرحية

صفحتنا ع الفيس بوك