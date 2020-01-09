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تقارير ومتابعات

بحضور محدود.. تشييع جنازة والد إيهاب توفيق (صور)

الخميس 09/يناير/2020 - 07:13 م
صلاة الجنازة
صلاة الجنازة
دعاء راجح - عبدالله هشام
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أدى العشرات صلاة الجنازة على جثمان والد الفنان إيهاب توفيق، عقب صلاة العشاء بمسجد السلام بمدينة نصر؛ بحضور نجله وعدد من نجوم الفن.

وحرص عدد من الفنانين على المشاركة في تشييع الجنازة على رأسهم هشام عباس وأحمد التهامي وحميد الشاعري ومصطفى كامل.

ولقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، صباح اليوم الخميس، جرّاء حريق هائل اندلع في منزله الواقع في مدينة نصر بالقاهرة، قبل أن تخمد قوات الحماية المدنية النيران.

وكانت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية في القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، إذ تمَّ الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وتمَّت السيطرة على النيران قبل امتدادها.

وأكدت المعاينة المبدئية أنَّ الحريق التهم معظم محتويات الفيلا وأسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، وتمَّ إنقاذ باقي أفراد العائلة والعاملين قبل اختناقهم بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحريق.

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