المسماري يكشف خطة القوات المسلحة الليبية لإفساد مخطط الميليشيات

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لديها العديد من الضربات الاستباقية التي تفسد مخطط الميليشيات.



وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المُذاع عبر قناة "extra news"، أن هناك خطوات استخباراتية سبقت تحرير الجيش لمدينة "سرت" لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن الجيش يتحرك غرب "سرت" لمطاردة فلول الميليشيات الهاربة من المدينة، متابعا: "قمنا بضربات استباقية للميليشيات الإرهابية لحماية منطقة الهلال النفطي".



وتابع: "انتقلنا للمرحلة الثانية الخاصة بتفتيش وتأمين مدينة سرت، والكتيبة 604 أصدرت بيانا بانشقاقها عن ميليشيات مصراتة وانضمامها إلى الجيش الوطني الليبي".

