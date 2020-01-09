استئناف رحلات مصر للطيران إلى بغداد السبت المقبل

قررت مصرللطيران استئناف رحلاتها الجوية الي بغداد اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير، وذلك بعد تقييم ومتابعة الموقف الأمني، علي أن تتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولا بأول بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات، وذلك حفاظًًا على سلامة الركاب والطائرات.



وتهيب مصر للطيران بعملائها الكرام المسافرين علي رحلات بغداد في الاتجاهين، مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال مركز الاتصالات التليفونية، علي رقم 1717 عبر موبايل أو زيارة أقرب مكتب لمصرللطيران.



يذكر أن وزارة الطيران المدنى قد أعلنت الثلاثاء الماضي، تعليق رحلاتها الي العراق نظرًا للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، حيث تقرر تعليق رحلات شركة مصرللطيران المتجهة إلي بغداد، اعتبارًا من الأربعاء 8 يناير وحتي الجمعة 10 يناير 2020، وذلك حفاظًا على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة.



هذا وتتابع وزارة الطيران المدنى الموقف أولًا بأول، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لتقييم الوضع واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخري عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك.