«كنز».. آسر ياسين يروج للآثار المصرية

روج الفنان اَسر ياسين، لآثار مصر، والتي وصفها بالكنز، حيث نشر صورته من أمام حائط داخل معبد في الأقصر، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".



وكتب آسر ياسين، على الصورة: "لو أردت فهم الحاضر، ادرس الماضي"، لازم نهتم بتاريخنا وندرسه لعيالنا علشان نحافظ على هويتنا وحضارتنا، أحد أهم أسباب انحدار أي حضارة هو بعدهم عن هويتهم وأصلهم، وإحنا شعب محظوظ، عدى علينا حضارات عدة لكن فضلت الشخصية المصرية محتفظة بنفسها، زوروا كنوزنا الأثرية وحافظوا عليها، حقيقي كنز لا يقدر بثمن".



وينتظر الفنان آسر ياسين عرض فيلمه الجديد "صاحب المقام"، بطولة يسرا، أمينة خليل، بيومى فؤاد، ريهام عبدالغفور، ونسرين أمين، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.



