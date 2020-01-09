-
الخميس 09 يناير 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

«كنز».. آسر ياسين يروج للآثار المصرية

الخميس 09/يناير/2020 - 03:55 م
اَسر ياسين
اَسر ياسين
هدير شعراوي
طباعة
روج الفنان اَسر ياسين، لآثار مصر، والتي وصفها بالكنز، حيث نشر صورته من أمام حائط داخل معبد في الأقصر، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".

وكتب آسر ياسين، على الصورة: "لو أردت فهم الحاضر، ادرس الماضي"، لازم نهتم بتاريخنا وندرسه لعيالنا علشان نحافظ على هويتنا وحضارتنا، أحد أهم أسباب انحدار أي حضارة هو بعدهم عن هويتهم وأصلهم، وإحنا شعب محظوظ، عدى علينا حضارات عدة لكن فضلت الشخصية المصرية محتفظة بنفسها، زوروا كنوزنا الأثرية وحافظوا عليها، حقيقي كنز لا يقدر بثمن".

وينتظر الفنان آسر ياسين عرض فيلمه الجديد "صاحب المقام"، بطولة يسرا، أمينة خليل، بيومى فؤاد، ريهام عبدالغفور، ونسرين أمين، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"عدالة ومساندة" تطلق مبادرة "حضارتنا" من المركز الثقافي القبطي‏

شاهد.. آسر ياسين يتغزل في زوجته على "فيسبوك"

آسر ياسين على خطى صلاح: "واخدلي بالك من تشميرة المايوه"

آسر ياسين ضيف شرف "أولاد رزق 2"

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

ترامب يتوعد إيران ويكشف سر عدم وقوع ضحايا في «هجوم عين الأسد»

منذ حوالي 6 ساعات

مصادر تكشف عن السبب وراء حريق فيلا إيهاب توفيق

منذ حوالي 16 ساعة

الوفاق الليبية تتراجع وتعلن ترحيبها باستئناف الحوار

منذ يوم

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

الصور

image description

رئيس الجزائر يتسلم رسالة الرئيس السيسى (صور)

image description

«بوتيك بهية».. باب فرحة جديد لمرضى سرطان الثدي (صور)

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

الأكثر قراءة

بعد تغيبه عن حفل «كاف».. رسالة خاصة من رحمة خالد لـ محمد صلاح

حقيقة العثور على جثة «مراهقة الهجانة» دون أعضاء

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

النيران حاصرت العمال.. ماذا جرى فى فيلا إيهاب توفيق؟

أيام زمان

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

الصحة

الرقص يحمى من الإصابة بالخرف

6 مأكولات لتحسين وظائف المخ

قلة النوم تؤثر على نضارة البشرة

قلة الحركة تصيب الأطفال بالبدانة ومشاكل المفاصل

الرئيس نيوز

"أتمت التدريب كطيار عسكري".. الأميرة سلمى تصنع التاريخ في الأردن

لقاء ترامب ونائب وزير الدفاع السعودي يغضب مراسلي البيت الأبيض

استياء برلماني من عدم تنفيذ قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

سياسي ليبي: أردوغان يريد أن يتخلص من "دواعش سوريا" في ليبيا

منوعات

«الجوكر» يقترح حلا للأزمة المناخية العالمية

أول ظهور لـ «تاكسي نسائي» في العراق

«الصحة العالمية» تحذر من علاقة كورونا جديد بتفشى سارس في الصين

دراسة: الموسيقى تحرك 13 نوعًا من الخبرات الشعورية

كشكول

وكيل تعليم الفيوم: امتحانات اليوم في مستوى الطالب المتوسط

وكيل «تعليم المنيا» يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول

افتتاح معامل الهنسة المدنية والبنية التحتية لجامعة النيل والمقدمة.. الأحد

شوقي: مسرح وحمام سباحة ومهرجانات رياضية بـ"هويتنا"

إسلام سياسي

للقضاء على الإرهاب.. مذكرة تفاهم بين «التعاون الإسلامي» و«التحالف العسكري»

التحالف الدولى ضد داعش يعلق الأنشطة العسكرية فى العراق

تعددت المناهج والعقيدة زائفة..عاصم عبد الماجد يفضح فساد مناهج «البنا» والحركات الإسلامية

لمواجهة إرهاب داعش .."رئيس كردستان" العراق يطالب بدعم التحالف الدولي

مقالات الرأي
خالد عكاشة
فى المشهد التالى للصواريخ الإيرانية
حسين عثمان
إعلان موقف
صفوت البياضي
الفرق بين الحرية والفوضى
أحمد بهاء الدين شعبان
من «غزوة ليبيا» إلى اغتيال سليمانى
المزيد

الثقافة

افتتاح أسبوع الفيلم الفلسطينى الرابع بسينما الهناجر.. الأحد

«مشروعات الحفاظ على التراث» محاضرة ببيت المعمار.. 18 يناير

«ترويض الوحش المالي» بالجامعة الأمريكية.. الليلة

«سينما مصر» فى اختبارات طلاب قسم دراما بآداب عين شمس

صفحتنا ع الفيس بوك