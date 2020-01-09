«لوك» جديد لـ أمير كرارة فى «الاختيار» (صورة)

شارك الفنان أمير كرارة، جمهوره بصورة جددية عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وظهر باللوك الخاص لمسلسل "الاختيار" في رمضان 2020.



ويخضع أمير كرارة لتمرينات في الجيم من أجل المحافظة على لياقته البدنية، إذ يجسد في المسلسل شخصية العقيد أحمد المنسي.



يعد مسلسل "الاختيار" هو التعاون الرابع للمؤلف باهر دويدار مع المخرج بيتر ميمي، بعدما قدما سويًا الأجزاء الثلاثة من مسلسل "كلبش" الذي قام ببطولة أمير كرارة وحقق نجاحًا كبيرًا.