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مصرع 19 في انقلاب حافلة بإيران

الخميس 09/يناير/2020 - 11:47 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير شعراوي
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عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر اللقطات الأولى من مصرع 19 شخصًا وجرح 24 آخرون، اليوم الخميس، في سقوط حافلة في واد بشمال إيران.

وأعلن زكريا أشكبور، المتحدث باسم منظمة الطوارئ في محافظة مازندران في شمال البلاد، أن 19 شخصًا قد لقوا مصرعهم وأصيب 24 آخرون في انقلاب حافلة بشمال إيران.

وأضاف المتحدث أن الحادث أدى أيضا إلى إصابة 24 شخصًا، هم 16 رجلًا و8 نساء، مشيرًا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في المنطقة للعلاج.

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