«الموسيقيين» تنعى والد إيهاب توفيق

نعت نقابة المهن الموسيقية الفنان إيهاب توفيق في وفاة والده، صباح اليوم الخميس، في حريق اندلع داخل منزله في مدينة نصر، بسبب حدوث ماس كهربائي من دفاية.



وقالت النقابة في نعيها: "ببالغ الحزن والأسى تتقدم نقابة الموسيقيين بخالص التعازي للفنان إيهاب توفيق في وفاة والده، إثر حادث حريق التهم الفيلا التي يسكن فيها فجر اليوم".



ووجه الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مجلس النقابة بمؤازرة ومشاركة إيهاب توفيق أحزانه.



ولقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، صباح اليوم الخميس، جرّاء حريق هائل اندلع في منزله الواقع في مدينة نصر بالقاهرة، قبل أن تخمد قوات الحماية المدنية النيران.



وكانت غرفة عمليات بإدارة الحماية المدنية في القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، فتمَّ الدفع بـ8 سيارات إطفاء، وتمَّت السيطرة على النيران قبل امتدادها.



وأكدت المعاينة المبدئية أنَّ الحريق التهم معظم محتويات الفيلا وأسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، وتمَّ إنقاذ باقي أفراد العائلة والعاملين قبل اختناقهم بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحريق.