-
الأربعاء 08 يناير 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مفكر سياسي: إمكانيات تركيا لا تسمح بممارسة حرب على أكثر من جهة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 10:58 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
طباعة
علق المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، على النتائج التي أعلن عنها "لافروف" في مؤتمر صحفي عقب المباحثات الروسية التركية والاتفاق على وقف إطلاق النار من 12 يناير، قائلا، إن المنهج السياسي والدبلوماسي الذي اتبعته مصر أدى إلى تكوين كتلة دبلوماسية كبيرة من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص.

وأضاف "السعيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية dmc، أن مصر تتحرك باتصالات قوية مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الكتلة الدبلوماسية وفرت كثيرا من الضغوط.

وأوضح أن تركيا كان لديها الكثير من الكوابح، مشيرا إلى أنها متورطة في حرب سوريا والعراق إلى جانب المواجهة الداخلية بين الأتراك والأكراد داخل تركيا نفسها.

وبين أن حديث تركيا بأن تأتي إلى ليبيا يتناقض كليا مع تعاونها مع روسيا في سوريا، وبالتالي لم يكن من المسموح به أن يكون في سوريا تعاون تركي روسي عسكري ودبلوماسي من خلال ما يسمى بتجمع الأستانة إيران وتركيا وروسيا للتعامل مع الأزمة السورية، بينما يجري تناقض كبير في الساحة الليبية لأن معروف أن روسيا تتعاون مع المشير خليفة حفتر ومع الجيش الوطني الليبي سواء تسليح أو تدريب أو تعاون بأشكال مختلفة.

وعن الجزم بالتغيير في نوايا التركية والالتزام به، قال، إنه في السياسة الدولية لا يوجد ضمان لأي قوة موجودة على وجه الأرض، مؤكدا أن الإمكانيات التركية لا تستطيع أن تمارس حربا على أكثر من جبهة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"تحاول التبرؤ من القاعدة".. 10 معلومات عن جبهة "تحرير الشام"

مناقشة كتاب "تركيا والأكراد.. والمستقبل" في نقابة الصحفيين

مستشرق هولندى: إخراج إيران من سوريا «صعب».. والأسد أقوى من كل معارضيه على الأرض

سيناريوهات ما بعد الخروج الأمريكي من سوريا.. تحالفات وتحديات

موضوعات متعلقة

منذ يوم

حريق داخل «كارفور» فى الإسكندرية

منذ أقل من ساعتين

الأمطار تربك حسابات الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم ستارز

منذ حوالي 3 ساعات

مصادر تكشف لـ«الدستور» تعديلات جديدة على «رسوم المصنفات»

منذ حوالي 5 ساعات

قرارات مهمة من النائب العام لضبط إجراءات تنفيذ الأحكام

الصور

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

الأكثر قراءة

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية بالعراق

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

ترامب يتوعد إيران ويكشف سر عدم وقوع ضحايا في «هجوم عين الأسد»

أيام زمان

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

سر الحكم بإعدام أم كلثوم.. أصدرته هذه الدولة ولم ينفذ

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

نجم الساعة

لهذه الأسباب.. قاطع المثقفون عبد الرحمن الأبنودي مرتين

الصحة

6 نصائح لتربية الأطفال كأمراء بريطانيا

8 مأكولات صحية لخفض السكر فى الدم

مرض خطير وراء العديد من حالات الانتحار

احذر.. التوتر النفسي يهدد سلامة الرؤية

الرئيس نيوز

القابضة للكهرباء تطلب موظفين للعمل بنظام النقل والإعارة.. التفاصيل

استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصواريخ كاتيوشا

تركيا تعلن مقتل 4 من جنودها في تفجير شمالي سورية

تعيين محمد أبوالعينين نائبا لرئيس حزب مستقبل وطن للمجالس النيابية

منوعات

الإمارات تكشف أداة جديدة لتحديد هوية القاتل الحقيقي

خبراء يحللون سم الأفاعي

باحثون ينجحون في فك الشفرة الجينية لسم الأفاعي

قرية نمساوية تستنجد لخفض أعداد السياح القادمين إليها

كشكول

"دراسات دمنهور" بلا غش فى اليوم الرابع من الامتحانات

رئيس القليوبية الأزهرية يتابع امتحانات النقل من معاهد الخانكة

4 محظورات في لجان الثاني الثانوي.. تعرف عليهم

عميد دار علوم القاهرة: قيادات الإخوان رسمت صورة ذهنية سيئة عن الكلية

إسلام سياسي

وزير الأوقاف: لن نسمح بعودة المنابر إلى عهدها السابق - حوار

تغريدة "خطيبي مجند وهيترحل لليبيا".. أكذوبة جديدة للجان الإخوان الإلكترونية

اليوم.. اجتماع وزاري لـ5 دول لبحث الأزمة الليبية في القاهرة

صوفية سوهاج تهنئ أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

مقالات الرأي
خالد عكاشة
فى المشهد التالى للصواريخ الإيرانية
حسين عثمان
إعلان موقف
صفوت البياضي
الفرق بين الحرية والفوضى
أحمد بهاء الدين شعبان
من «غزوة ليبيا» إلى اغتيال سليمانى
المزيد

الثقافة

«إثارة الشائعات ونشر الفوضى».. محاضرة بثقافة السويس

«المحبة والسلام» احتفالية بثقافة المنيا (صور)

«جلسات عرفية» بشعبة المبدعين لمواجهة الطلاق

«تلقي الخطاب الديني».. كتاب جديد لأسماء فريد

صفحتنا ع الفيس بوك