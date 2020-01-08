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فن

مصادر تكشف لـ«الدستور» تعديلات جديدة على «رسوم المصنفات»

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:53 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
حسن أمين
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حسمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تعديل قرار رسوم الرقابة والمصنفات الفنية الجديد للمسرح والسينما والتلفزيون، بعد الجدل الذي أحدثه القرار الجديد خلال الأيام الماضية.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور" عن أن تعديل رسوم المصنفات على الأغنية سواء على المؤلف والشاعر أو الملحن مازالت في محل المناقشة، لكن تم الاستقرار بشكل مبدئي حتى الأن على أن الرسوم ستكون 100 جنيه فقط، مؤكدين أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن القرار بشكل رسمي، غدا الخميس.

ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار بداية من صباح الغد، وتنظيم التعامل مع قانون رسوم الرقابة الجديد والذي جاء كالآتي:

* رسم الحصول على تصريح تصوير السيناريو ٢٠٠٠ جنيه.

* إلغاء رسوم مشاهدة الفيلم بعد التصوير والتي كانت مقدرة ب٥٠٠٠ جنيه.

* تحصيل ٢٠٠٠ جنيه فقط عن النسخة الأولى والنسخ التالية بقيمة ١٠٠ جنيه للنسخة.

* المواد الدعائية رسوم ألف جنيه للنسخة الأولى و٢٠ جنيها للنسخ التالية.

* رسوم عرض الفيلم الأجنبي ٣٠٠ دولار للنسخة الاولى ونفس الرسم القديم للنسخ التالية "يعفى منها المهرجانات والمراكز الثقافية والمؤسسات ذات النشاط الثقافي في مقر تلك المؤسسات.

* المسرح الحر والمستقل والهواة: مبلغ ٢٠٠ جنيه لترخيص النص و١٠٠٠ جنيه للمسرح التجاري و٢٠% من قيمة رسوم المسرح التجاري في أي رسوم لاحقة، ويعفى نهائيا العروض على مسارح الدولة وعروض ذوي الاحتياجات الخاصة.

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