«التنمية المحلية»: «صوتك مسموع» تلقت 100 ألف رسالة من المواطنين في 2019

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت 100 ألف رسالة من المواطنين خلال عام 2019، منها 25665 شكوى، وجرى حل منها 24829، وهو ما يمثل نسبة 96.7%.



وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أن المحاور الرئيسية لهذه الشكاوى خمسة مجالات هم، المجال المتعلق بالنظافة والقمامة وشغل الحيز الأكبر وهو 11649 شكوى، وتمثل حوالي 45.4% من إجمالي الشكاوى، يليها الإشغالات حوالي 7142 شكوى وتمثل 27.4% يليها مخالفات البناء وعددها 2754 شكوى وهو ما يمثل 10.3%، ثم التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وهي حوالي 2630 شكوى تمثل 10.3%، ثم الشكاوى الخاصة بمكافحة الفساد، وهي 1142 شكوى وتمثل 4.4%.



وأوضح أنه يوجد 4 محاور رئيسية على مدى الخمس مجالات الموجودة، ولدينا غرفة عمليات لصوتك مسموع في وزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أن الخطة التي تم استحداثها أنه مع مبادرة "صوتك مسموع" سواء على مستوى الديوان العام، أو على مستوى 27 محافظة، هي أن وزير التنمية المحلية، وجه بتشكيل فريق للرصد الميداني.

