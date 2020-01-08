أردوغان يحجب صحفا ومواقع معارضة

أكد النائب التركي المعارض «كوسال منصور كليت» حجب الحكومة لمواقع الإنترنت والصحف التابعة للمعارضة، خاصة في المدن الرئيسية مثل إسطنبول وأنقرة.



جاء ذلك خلال استجواب ووجه النائب كوسال كليتش النائب عن حزب الشعب الجمهوري بمدينة اسطنبول إلى وزير المواصلات جاهد تورهان، مطالبا إياه بالرد فيما يتعلق بحجب مواقع المعارضة على شبكة الإنترنت فى القطارات السريعة بالبلاد.



وتقدم النائب كليتش بطلب لرئيس مجلس النواب التركى، أكد فيه تلقيه شكاوى فيما يتعلق بحجب مواقع صحفية معارضة مثل صحيفة جمهوريت، بيرن جون، صحيفة سوزجو، صحيفة سول بورتال على متن القطارات التي تعمل بين اسطنبول وأنقرة، وطالب من وزير المواصلات الرد على هذا الأمر.