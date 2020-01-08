يارا تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

طمأنت الفنانة اللبنانية يارا، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية أدت لتغير صوتها.



وكتبت "يارا" قائلة: "بحب طمنكم عليّ، ياللي عم يسألوا، شوية رشح وتعب في الأحبال الصوتية والسلم الموسيقي، بس برضو بحب الشتا، وإنتوا شو عاملين بهالطقس".



يذكر أن يارا أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور حشد من جمهورها، وتألقت في غناء باقة من أشهر أغانيها، رغم تعرضها لوعكة صحية وقتها.

