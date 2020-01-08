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إيران ولغز تحطم الطائرات (إنفوجراف)

الأربعاء 08/يناير/2020 - 02:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير شعراوي
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شهدت إيران العديد من الحوادث الجوية خلال السنوات الماضية، وآخرهم حادث سقوط الطائرة الأوكرانية اليوم.

حيث لقي 176 شخصًا على الأقل حتفهم صباح اليوم الأربعاء إثر سقوط طائرة بعد إقلاعها بدقائق من مطار "الإمام الخميني" الدولي بالعاصمة طهران، وذكرت مصادر إيرانية وأوكرانية أن السقوط حدث لأسباب فنية.

أبرز حوادث الطائرات بإيران

في يناير عام 2020، لقي 176 شخصًا مصرعهم، في تحطم طائرة أوكرانية بعد إقلاعها من مطار الخمينى بطهران.

وفي أغسطس عام 2014 لقي 39 شخصًا مصرعهم وأصيب 9، في تحطم طائرة ركاب مدنية صغيرة اصطدمت بمجمع سكني في العاصمة طهران، بسبب عطل بالمحرك وكانت الطائرة من طراز "انتونوف 140".

وفى يناير عام 2011 لقي 77 شخصًا مصرعهم وأصيب آخرين بعد تحطم طائرة من طراز بوينج 727 لدى محاولتها الهبوط اضراريًا فى شمال غرب البلاد.

وفى يوليو عام 2009، لقي 168 شخصًا مصرعهم وهم كل ركاب طائرة من طراز توبوليف 154 تحطمت فى حقل بقزوين بسبب عطل فني.

وفي نوفمبر عام 2006، لقي 39 شخصًا مصرعهم بينهم 30 من الحرس الثوري بعد تحطم طائرة عسكرية لدى إقلاعها من طار مهرآباد في طهران.

كما في يناير عام 2006، لقي 80 شخصًا من كبار ضباط الحرس الثورى وثلاثة من أفراد الطاقم مصرعهم إثر تحطم طائرة عسكرية شمال غرب البلاد.

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