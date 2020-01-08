ياسمين صبرى تبدأ تصوير «فرصة تانية».. السبت

تستعد الفنانة ياسمين صبري، لبدء تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "فرصة تانية "يوم السبت المقبل، وذلك بعدما انتهت من التحضيرات الأخيرة للمسلسل التي استمرت فوق الشهر، ومن المقرر أن تبدأ التصوير في الديكور الرئيسي للعمل بمدينة 6 أكتوبر.



وعقدت ياسمين صبري، خلال الفترة الماضية جلسات عمل مع كلًا من مصطفى جمال هاشم، مؤلف العمل، ومحمد سيد بشير الذي كتب المعالجة الدرامية، واستقرت معهما على الشكل النهائي لقصة المسلسل، كما انتهى المخرج مرقس عادل من اختيار أماكن تصوير المسلسل.



يذكر أن ياسمين صبري قدمت أولى بطولتها الدرامية خلال العام الماضي بمسلسل "حكايتي"، وشاركها البطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، وكان من تأليف محمد عبدالمعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج "سينرجي".