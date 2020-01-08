سفارة موسكو بطهران غير متأكدة من وجود روس على متن الطائرة المنكوبة

أعلنت السفارة الروسية في طهران صباح اليوم الأربعاء، أنها غير متأكدة مما إذا كان مواطنون روس قد لقوا حتفهم ضمن ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت بالقرب من العاصمة الإيرانية.



و ذكر متحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني أن جميع ركاب وطاقم طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران، لقوا حتفهم.



وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت صباح اليوم الأربعاء تحطم طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينج 737 في إيران عقب إقلاعها "بسبب خلل فني.