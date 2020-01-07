هانى شنودة: يجب الاهتمام بالفن المصرى وتطويره

عبر الموسيقار هاني شنودة، عن سعادته الكبيرة لعرض موسيقاه «لونجا»، ضمن المسلسل الكوميدي للنجم المصري رامي يوسف، وعرضها خلال حفل تكريمه في جولدن جلوب.





وقال «شنودة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي تامر أمين، إن هذه الموسيقى عمرها تقريبًا 42 عامًا، وكان له شرف لعرضها، ولم يكن يطمح أو يصل خياله لذلك، مؤكدًا أن رامي يوسف قال عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، إنه يحب فرقة المصريين ويحفظ أعمالها.





وأضاف: «أعتقد أنه كان سببًا في قدوم منتج مسلسله لمصر والتعاقد معي على اللحن، وعرضه خلال الاحتفال».





وأكد«شنودة»، أن نجاح فرقة «المصريين» كان بسبب الفريق الذي كان موجود بها، مشيرًا إلى أن الموسيقى المصرية مقبولة لدى الأذن الإعلامية، فعلى كل الوزارات الاهتمام بالفن المصري وتطويره؛ لأن المصريين أصحاب فن، والموسيقى عمرها من عمر الحضارة الفرعونية.



