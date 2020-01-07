أحمد موسى: السراج لن يعود من الجزائر (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن التدخل التركي في ليبيا لم يبدأ الآن، وإنما منذ 2014 حيث أرسل للمليشيات الإرهابية معدات عسكرية تركية ومستشارين عسكريين ومليشيات مسلحة تابعة لأنقرة.



أضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أردوغان يتراجع كثيراعن كلامه، مردفًا: "يقول الحاجة ويرجع فيها لما يشوف العين الحمراء، ويقول مين قال إننا هنبعت قوات لليبيا؟ رغم أنه أعلن تحريك أول قوات لليبيا".



تابع"مش عارف يرسل جنود ولا خائف من الهزيمة؟"، لافتًا إلى أن الإعلام التركي والموالي له كان ينفى سيطرة الجيش الوطني الليبي على سرت حتى أصدر السراج بيانًا اليوم أعلن فيه انسحاب قواته من المدينة.



واختم موسى حديثه بالقول:"السراج نفسه موجود في الجزائر الآن، ومش قادر يرجع".