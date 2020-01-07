الجيش الليبي يأسر 17 مدرعة تركية

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن المدرعات التي تم أسرها أمس كلها تركية الصنع، وعددها 17 مدرعة.



وأكد المحجوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الجيش الليبي جاهز ومستعد لأي مواجهة إذا ما حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل لإنقاذ ميليشياته.



وأردف: "هذا المعتوه يظن أن الدول ولايات عثمانية، لكن هذا لن يحدث، والشعب الليبي لن يسمح به".



ولفت إلى أن أردوغان خلال حديثه مع أكبر 3 وسائل إعلامية تحدث عن إرسال جنرالات مستشاريين، أسلحة نوعية مثل مضادات الدروع، لكن لم يتحدث عن إرسال جنود.

