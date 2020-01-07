«الوزراء»: أزمة أمريكا والصين أثرت على الاستثمار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التحرك الحقيقي في ملف الاستثمار بدأ مع التعديل الوزاري الأخير من خلال تشكيل لجنة تضم الوزارات والهيئات الخاصة بالاستثمار.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن التوترات الخارجية بين الصين وأمريكا أثرت على حركة الاستثمار والصناعة في مختلف دول العالم، ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك في حركة الاستثمار الأجنبي في مصر.



وأكد "سعد"، أن المؤسسات الاقتصادية العمالية أشارت إلى ضرورة الإصلاحات الإدارية والهيكلية لتحسين معدل الاستثمار في مصر، منوها بأن أحد عناصر الإصلاح الهيكلي لتحسين الاستثمار تم في مصلحة الجمارك بإنهاء المصالح الجمركية في فترة من 5: 3 أيام بدلا من 23 يوما.



ولفت إلى أنه تقرر عقد اجتماع شهري للجنة الاستثمارية الوزارية لحل مشاكل المستثمرين وتحسين أداء الاستثمار، بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء قرر عقد اجتماع أسبوعي مع رئيس المنطقة الاستثمارية لمتابعة حركة الاستثمار أولًا بأول.