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توك شو

بعد اتهامها بالابتزاز والتشهير.. دنيا بطمة مهددة بالحبس 5 سنوات

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 08:51 م
عصام الإبراهيمي
عصام الإبراهيمي
سناء إسماعيل
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كشف عصام الإبراهيمي، محامي في هيئة الدار البيضاء، خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، موقف دنيا بطمة في حال ثبوت التهم الموجهة إليها قائلًا، إنه يتم إحالتها إلى المحكمة الابتدائية وهي التي ستحدد الحكم عليها وهذا يعني ضياع مستقبلها المهني، لأنها أمام جرائم تشهير وابتزاز، وتهديد، ونشر صور تمس الحياة الخاصة.

وأوضح أن فترة سجنها قد تصل إلى 5 سنوات إذا ما ثبتت التهم عليها.

وعن سحب الأوسمة الملكية منها والتي قلدها لها الملك محمد السادس، قال يمكن للمجالس الخاصة بالأوسمة، الاجتماع وإقرار شطب الأوسمة الملكية التي منحت لها من قبل ملك المغرب، وهذا الأمر غير متعلق بقرار المحكمة النهائي، إذا كانت القضايا تمس الشرف.

وتواجه الفنانة المغربية دنيا بطمة، تهمة التشهير والابتزاز، وذلك من خلال إدارتها حسابا وهميا عبر موقع "إنستجرام"، تستخدمه لتهديد النجوم المغاربة وابتزازهم ونشر صور خاصة لهم.

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