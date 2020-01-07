أول تعليق من نانسي عجرم عقب إخلاء سبيل زوجها

أعربت الفنانة نانسي عجرم، عن سعادتها بالدعم الكبير الذي وجدته من قبل الجمهور والأصدقاء، وذلك عقب حادث قتل زوجها لسارق حاول التسلل إلى منزلها.



وقالت نانسي في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر".



وكان القضاء اللبناني قد أوقف زوج الفنانة نانسي عجرم، منذ يومين على ذمة التحقيقات، بعدما أقدم على إطلاق النار على شخص من الجنسية السورية، يدعى محمد الموسى، اقتحم منزله، ما أدى إلى مقتله على الفور، في وقت تتضارب الروايات الإعلامية حتى الساعة حول القضية.

