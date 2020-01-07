العراق يؤكد تسلمه رسالة أمريكية بالانسحاب من أراضيه

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أن الحكومة تسلمت رسالة من الجانب الأمريكي تتحدث عن الانسحاب من العراق وبعد ساعات قيل إنها خطأ.



وأوضح عبدالمهدي في كلمة مساء اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن العراق عاش بدون قوات أجنبية سابقا وتنظيم داعش الإرهابي لم يعد قويا.



وأضاف عبدالمهدي، "أي تهديد لأمن العراق سيكون مؤذيا لدول المنطقة"، مشيرا إلى أن هناك ضغوطا خلال جلسة البرلمان بشأن قرار الانسحاب الأمريكي.



وشدد عبدالمهدي على أن العراق يريد التشاور لتنفيذ قرار انسحاب القوات الأجنبية بما يضمن مصالح العراق.



ونفى الجيش الأمريكي أمس انسحابه من العراق، مؤكدا عدم صحة أي وثائق بشأن هذا الأمر.