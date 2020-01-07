انطلاق معرض الكويت السنوى للسيارات من 16 إلى 25 يناير

تنطلق فعاليات معرض الكويت للسيارات 2020، للسنة التاسعة على التوالي في الفترة من 16 إلى 25 يناير الجاري، ويعتبر معرض الكويت للسيارات أضخم حدث سنوي للسيارات في البلاد، وهو معرض السيارات الأهم في الكويت، والذي يشهد مشاركة أشهر الأسماء التجارية العالمية من خلال الوكالات المعتمدة محليَا، لعرض كل طرازات السيارات الجديدة للعام 2020، ويكشف الغطاء عن بعض أهم سيارات السنة لأول مرة فث السوق الكويتية.



وتطرح الوكالات إصداراتها الجديدة للعام 2020 للزوار، حيث يضم المعرض أكثر من 150 سيارة ودراجة نارية من أكبر وأفخم الموديلات العالمية، لأكثر العلامات التجارية شهرة في صناعة السيارات، من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان والصين وكوريا تحت سقف واحد، وتستعرض أحدث ما توصل إليه هذا القطاع.



ويشكل المعرض همزة الوصل بين صانعي السيارات حول العالم، ومحبيها والمختصين بها في دولة الكويت عن طريق وكالات السيارات المحلية المعتمدة، حيث تشارك الوكالات بأكثر من 30 علامة تجارية، وتكشف عن بعض طرازاتها المذهلة للعام 2020 حصريًا في المعرض.



ومن المقرر افتتاح المعرض في 16 يناير الجاري، بحضور سفراء الدول المصنعة وممثلى وكالات السيارات العالمية المشاركة في الحدث، بالإضافة إلى كبار الشخصيات وجهات الصحافة والإعلام والجهات الراعية للمعرض.