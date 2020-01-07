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محافظات

القمامة تتراكم بشوارع مدينة «6 أكتوبر» بالإسكندرية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:28 م
القمامة
القمامة
أحمد عاشور
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تشهد مدينة 6 أكتوبر "شاطئ النخيل" غرب الإسكندرية، أزمة جديدة بعد توقف جمعية 6 أكتوبر التي تدير المدينة عن جمع القمامة من شوارعها، بسبب إزالة البوابات المؤقته منذ عده أشهر وإمتناع قاطني القريه عن سداد اي أشتراكات للجمعية.

وانتشرت القمامة بكافة شوارع المدينة وتراكمت أمام العقارات المختلفة، وقام عدد من ملاك القرية بتحرير محاضر ضد إدارة الجمعية والمحافظة وحملوهم إصابة الأهالي بأي أمراض.

وذكرت محافظة الإسكندرية في ردها على شكاوي المواطنين، أن المدينة تتبع جمعية 6 أكتوبر وخارج تعاقد المحافظة مع شركه نهضة مصر المسئولة عن جمع القمامة، وأن الجمعية متعاقدة مع شركه خاصة لهذا الغرض.

علي الجانب الآخر أكدت إدارة الجمعية، انها توقفت عن تقديم خدمة جمع القمامة من المدينة بعد امتناع الأعضاء عن دفع قيمة اشتراك النظافة، وتجديد الكارنيهات الخاصة بالمدينة بعد إزالة بوابات المدينة وفتحها للعامة، وهو الأمر الذي أدى لغضب اعضاء الجمعية وتوقفهم عن دفع اي مستحقات مقابل تقديم الخدمات التي كانت تقدمها الجمعيه لأعضائها.

وأضافت إدارة الجمعية، أنه سبق تقديم إنذار ومذكره لمحافظ الإسكندرية السابق وكافه الجهات المعنية
، بإيقاف خدماتنا بعد إزالة البوابات الخاصة بالمدينة والتي بنيت وشيدت طرقها ومرافقها بأموال الأعضاء.

ولفتت الجمعية " في بيان لها " أنه لا يهتم أحد بمعاناه قاطني 66 ألف وحدة سكنية، وتدمير أكبر مدينة مصيفية وتحول جزء منها لسكن دائم، وبات الأمر أشبه بلغز و"لوغارتيمات"، في الوقت الذي تطالب فيه المحافظة بأموال للشاطئ وتقوم الشركات العامة مثل المياه والكهرباء والصرف بمحاسبة الجمعية على المرافق العامة، وتقديم خدمات سياحيه للأعضاء رغم أن كافه المرافق أقيمت من أموال الأعضاء،و نجد أن هناك تعنت في أبسط حقوقنا في وجود بوابات تحمي قاطني القريه من المجرمين ومافيا البناء المخالف.

وطالبت الجمعية، محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، بالنظر إلى ما تقدمت به الجمعيه من أوراق ومستندات خاصة بأزمة الجمعية وبواباتها، وعقد اجتماع بشكل سريع مع مجلس إدارة الجمعية لحل مشكلات القرية، خاصه وان هناك حربا تقودها مجموعة من الفاسدين وأصحاب المصالح للقضاء على أكبر وأقدم قرية سياحية حتى يتمكنوا من أقامه أبراج مخالفة ويدمروا المدينة.

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