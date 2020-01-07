«سالمونيلا» آخرها.. أغنيات تحض على إهانة المرأة

تقدم المجلس القومى للمرأة، بشكوى إلى إدارة موقع " جوجل " لوقف بث الأغنية المتداولة حاليًا على مواقع التواصل الإجتماعى بعنوان " سالمونيلا "، مشيرا إلى أنها تحمل رسالة مهينة للمرأة وتنتقص من حقوقها، وتدعو للتنمر وتعد تحريضًا صارخًا على الاعتداء عليها.



وتحتوى الأغنية على عبارات وألفاظ خارجة على الآداب العامة وتؤسس لجريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الإلكترونى وفقا لقانون العقوبات، والقانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.



وترصد"الدستور" أغاني أثارت جدلا بسبب اهانتها للمرأة.

"تامر حسني"

أثار الفنان تامر حسني الجدل بأغانيه التي يظهر فيها الاعتداء على المرأة رغم تمتعه بجماهيرية كبيرة بين النساء، فقدم سلسلة من الأغنيات كانت بمثابة إهانة للمرأة منها " اسكتي، حرقة دم، اعتذري"، وصولًا لأغنية "سي السيد" التي حذر من خلالها في حال عدم قدرتها على التعايش مع شخصية "سي السيد" بإمكانها اختيار الرحيل.



"محمد أسكندر"

أثارت أغنية المطرب اللبناني محمد اسكندر "جمهورية قلبي " حفيظة عديد من الناشطين والناشطات بحقوق المرأة، نظرًا لما تحمله من صور التحكم بالمرأة، فهى تدور حول قراره أنه لا يريد لحبيبته أن تدخل سوق العمل، بل ستجلس في البيت وسيصرف عليها لأنه يغار".

"رامي صبري"

بعد صدور أغنية"الراجل" للفنان رامي صبري أثارت جدلا بسبب اسمها ومناقشتها لقضية تسلط الرجل وتحكمه في المرأة من أجل أن يرضى عليها.

"بلاك تيما"

أثارت أغنية بلاك تيما"ليس لها ماضي" غضب النساء، فتناولت معايرة صريحة للمرأة بماضيها وعلاقاتها السابقة.