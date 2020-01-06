غدًا.. «بلاك تيما» تحيي حفلا بالإسكندرية

تستعد فرقة "بلاك تيما" لإحياء حفلا غنائيا مساء غدا الثلاثاء بمحافظة الإسكندرية.



ويقدم فريق "بلاك تيما" خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياتهم القديمة والحديثة، بينها: "بحار، وبابا شجيني، وإيه يعني، وزحمة".



ويقدم فريق بلاك تيما لونا غنائيا جديدا يعبر عن مشاكل وأحلام الشباب إلى جانب البشرة السمراء التى تميزهم وقدموا أولى عروضهم الغنائية فى 7 أغسطس 2004، الذى جمع 160 شخصا من الأقارب والأصدقاء.