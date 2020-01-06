بأعلام مصر.. متظاهرون ليبيون يعبرون عن رفضهم للتدخل التركي

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو يرصد تظاهرات في ليبيا ترفض التدخل التركي في شئونها.



ورفع المتظاهرون علمي مصر وليبيا خلال التظاهرت، تعبيرا عن ترحيبهم بدعم مصر للدولة الليبية في مواجهة التدخلات الخارجية.



وقال الباز، إن هذا الموقف يؤكد أن الشعب الليبي يعي من الذي يقف بجواره ومن يدعم بلاده، ومن يرغب أن يستولي عليها ويسرق ثرواتها.