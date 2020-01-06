محمد الباز: السيسي صلّى من أجل الوطن في عيد الميلاد
الإثنين 06/يناير/2020 - 09:14 م
أحمد عبد العزيزطباعة
علّق الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، قائلًا: «كان يؤدي صلاة من أجل الوطن».
وأضاف محمد الباز خلال تقديمه برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»: «رسائل الرئيس أكد من خلالها أن مصر للجميع، كما طمأن المصريين وقال لهم ما تقلقوش لأننا يد واحدة».
وسادت حالة من الفرحة بين الحضور في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، فور دخول الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.
وحرص السيسي على مصافحة المشاركين في قداس عيد الميلاد المجيد، ورفرفت أعلام مصر احتفالا بزيارة الرئيس لهم في مثل هذه المناسبة، وأطلقت الزغاريد، كما هتف الحضور «بنحبك يا ريس.. ربنا معاك ياريس».
وأضاف محمد الباز خلال تقديمه برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»: «رسائل الرئيس أكد من خلالها أن مصر للجميع، كما طمأن المصريين وقال لهم ما تقلقوش لأننا يد واحدة».
وسادت حالة من الفرحة بين الحضور في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، فور دخول الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.
وحرص السيسي على مصافحة المشاركين في قداس عيد الميلاد المجيد، ورفرفت أعلام مصر احتفالا بزيارة الرئيس لهم في مثل هذه المناسبة، وأطلقت الزغاريد، كما هتف الحضور «بنحبك يا ريس.. ربنا معاك ياريس».
وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2020 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ودخل البابا إلى الكنيسة الكبرى بكاتدرائية ميلاد المسيح، وسط زفة الشمامسة وألحان الميلاد، والتى ترأسها الأرشيدياكون إبراهيم عياد رئيس شمامسة الكاتدرائية.
ودقت أجراس الكاتدرائية لتعلن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وتزينت الكاتدرائية استعدادًا لإقامة صلوات قداس العيد بها، وتشارك قوات الشرطة والجيش فى تأمين الطرق المؤدية إليها لتأمين الحضور فى صلوات القداس.
ويستقبل البابا تواضروس المهنئين بالعيد من كبار رجال الدولة والنواب والشعب القبطي صباح غدٍ الثلاثاء، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.