4 مخاطر صحية يسببها تناول الطعام سريعًا

كشفت الدراسات التي أجريت مؤخرًا عن أن سرعة تناول الوجبات تشكل خطر كبير على الصحة العامة لجسم الإنسان وتسبب العديد من الأمراض.



وحسبما نشرت صحيفة «بينك فيلا» هناك أربعة أمراض يواجهها من يفتخرون بإنهاء وجبتهم بالكامل في وقت قياسي، إلا أن الحقيقة الأهم هي أن الأكل بطريقة سريعة له مخاطر صحية كثيرة وخطيرة.



1- عسر الهضم



الأشخاص الذين يتناولون الطعام سريعًا لا يقومون بمضغه بشكل جيد وفي بعض الأحيان يلجأون للمياه أو المشروبات الغازية من أجل ابتلاع طعامهم وإنهائه بشكل سريع، وهذا يؤدي إلى الانتفاخ وعسر الهضم.



2- مرض السكري



أكل الطعام بطريقة سريعة يرفع مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى مقاومة الجسم لإفراز مادة الأنسولين والذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات السكر بشكل غير طبيعي.



3- متلازمة الأيض



وهي مزيج من التشوهات الكيميائية الحيوية والفسيولوجية تنتج بصفة رئيسية عن زيادة الوزن والسمنة، والتي أحد أسبابها هو تناول الطعام بشكل سريع وعدم مضغه بالشكل الجيد، وهي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وداء السكري وتُعرف متلازمة الأيض أيضًا باسم متلازمة الأيض «إكس ريفن».



4- البدانة



تعد البدانة من الأمراض التي يسببها تناول الطعام بشكل سريع وعدم مضغه بشكل جيد يستطيع الجسم هضمه، فيؤدي ذلك إلى تناول كميات كبيرة من الطعام وتراكم الدهون داخل الجسم، وذلك لأن الدماغ يحتاج إلى ما يقرب من 20 دقيقة لإرسال إشارات الشبع للجسم.



وخلال ذلك الوقت مع الأكل السريع تدخل للجسم سعرات حرارية بشكل مرتفع عما يحتاج إليه، لذلك الإبطاء في تناول الطعام مع المضغ الجيد يعطي للمخ وقتًا كافيًا لإرسال علامات الشبع للجسم.