«السلام أمانة» من محمد عباس: «شايفه أحلى» في ألبومه الجديد

طرح المطرب الشاب محمد عباس نجم برنامج اختيار المواهب الشهير "ستار أكاديمي" أحدث أغنياته بعنوان "السلام أمانة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



أغنية "السلام أمانة" تعتبر إحدى أغنيات ألبوم محمد عباس الجديد والذي يحمل أسم "شايفه أحلي"، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيي، وتوزيع شريف مكاوي، وميكس وماستر خالد رؤوف، وإنتاج شركتي: "Black&White - ProductionsRH Productions".



من ناحية أخرى، انتهى عباس من تسجيل أغنية جديدة بعنوان مبدئي "كان يا مكان" داخل أحد استوديوهات القاهرة، ومن المقرر طرحها ضمن الألبوم الجديد الذي لم يحدد موعد طرحه بعد، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان شادى حسن، وتوزيع أحمد وجيه.