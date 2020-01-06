إعدام 3 والمؤبد لـ5 قتلوا 3 بسبب بالوعة صرف

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، 3 متهمين بالإعدام شنقًا، و5 بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه، وانقضاء الدعوى بالنسبة لمتهم لوفاته، وبراءة 9، في قضية قتل 3 أشخاص والشروع في قتل آخرين، وإصابة أميني شرطة، في تجدد خلافات ثأرية بين عائلتين بقرية الكرنك، التابعة لمركز أبوتشت.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وسكرتارية أبوالمعارف عبدالشافي، ومحمد وزيري، وأسامة الأمير.



تعود أحداث القضية إلى 30 يونيو 2017، عندما وجهت النيابة العامة بأبوتشت لـ18 متهمًا، تهمة قتل "كرم فخري صديق"، و"منصور أحمد عبدالشافي"، و"فارس عطية أحمد"، والشروع في قتل "خلف الله عبدالباقي أحمد"، و"أحمد خيري حسن"، وإصابة أميني شرطة مسعود كمال حليم، وكرم عبدالرحيم موسى، في تجدد الخلافات الثأرية بين عائلتي "الخطبة والجوالين" المنتمين لعائلة "الجبارنة" بسبب خلافات على "طرنش مياه" بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.



تمت إحالة القضية التي حملت رقم 20552 لسنة 2017 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 3913 لسنة 2017 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت "حسام. ع. ع"، "محمد. خ. ع"، "محمود. ع. ع"، بالإعدام شنقًا، و"عبدالودود. ع. ا"، "تامر. ع. ع"، "محمد. ع. ع"، "أحمد. ع. ا"، وشقيقه "خليل"، بالسجن المؤبد وتغريمهم 20 ألف جنيه، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم "محمد. ع. ا"، لوفاته، وبراءة "خلف الله. ع. ا"، و"محمود. ع. ع"، و"منصور. ع. ع"، و"حمادة. ع. م"، و"صادق. ع. ص"، و"علي. ع. ا"، و"جمال. ع. و"، و"عبدالعاطي. و. ا"، من التهمة المنسوبة إليهم.