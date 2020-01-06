إعدام 6 متهمين بالقتل أخذًا بالثأر فى قنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وسكرتارية أبو المعارف عبدالشافي، ومحمد وزيري، وأسامة الأمير، 6 متهمين في جريمة قتل بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين في أبوتشت، بالإعدام شنقًا.



تعود أحداث القضية إلى 2016، عندما وجهت النيابة العامة بأبوتشت لكل من "هاني. ز. ا"، "ياسر. ا. ا"، "صلاح. ع. ا"، "حسن. ا. م"، "رفعت. ج. ا"، و"مؤمن. ع. م"، تهمة قتل شخص والشروع في قتل آخر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين بمركز أبوتشت.



تمت إحالة القضية التي حملت رقم 14458 لسنة 2016 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 2491 لسنة 2017 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهمين غيابيًا بالإعدام شنقًا.