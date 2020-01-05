واشنطن: مستعدون للحد من التدخل الأجنبي «السام» في ليبيا

حذرت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم، من مخاطر التدخل الأجنبي "السام" في ليبيا، مثل وصول مقاتلين سوريين تدعمهم تركيا أو انتشار لمرتزقة روس أيضا.



وقالت السفارة في البيان إن مسئولية التدهور الأمني في البلاد تتحمله جميع الأطراف المشاركة في الصراع.



وأكدت السفارة الأمريكية الاستعداد لدعم أي جهود ليبية لإنهاء العنف، والحد من تدخل القوات الأجنبية، وإقامة حوار سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة.