مفاجأة.. تورط عامل بمنزل نانسي عجرم في حادث السرقة

كشف برنامج "ET بالعربي"، تفاصيل جديدة عن قضية سرقة منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فجر اليوم الأحد، عن احتمالية تورط أحد العاملين في منزلها بالقضية.



وأكد البرنامج أنه من المحتمل أن يكون اللص سوري الجنسية قد اتفق مع أحد العاملين للتسلل لمنزلها، خاصة أن المنزل يتمتع بسبل حماية فائقة.



ومنعت قوات الأمن اللبنانية، الصحافة والتليفزيون، من دخول منزل نانسي، بينما أجرت نانسي الإصلاحات في منزلها.



وأكد البرنامج أن فادي الهاشم لن يتم الإفراج عنه وذلك بسبب أن الحادث هو حادثة قتل ولها إجراءات معينة لابد أن تتخذ، وكشف مذيع البرنامج أن غدًا الاثنين عطلة بلبنان، لذا من المقرر استكمال التحقيقات مع الهاشم يوم الثلاثاء.



وقَتَل الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فجر الأحد، لصًا داخل منزله بعد أن حاول الأخير سرقة فيلته مهددًا إياه بمسدس صوت.



وتمكن السارق من التسلل إلى الفيلا ليلًا واستطاع إبعاد 3 حراس بعدما أشهر المسدس في وجوههم، وبعد ذلك عرض زوج نانسي عجرم عليه مالًا للمغادرة لكنه تابع سيره إلى غرفة النوم الخاصة ببناته مهدّدا بقتل مَن يعترض طريقه.



ومع إصرار السارق على التوجه إلى غرفة البنات، عاجله الطبيب فادي الهاشم بطلقات نارية أردته قتيلًا، وفقًا لموقع «النهار» اللبناني.