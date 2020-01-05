مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حجم إصابتها

طمأن جيجي لامار، مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم، جمهورها على حالتها الصحية، قائلًا إنها بخير، وإصابتها طفيفة جراء الزجاج الذي كُسر من الرصاص.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي": "الأولاد بخير الحمد لله، أزمة وبتعدي، ونعتذر للإعلام أننا لم نتمكن من الرد لأننا كنا منشغلين في التحقيقات في مركز الشرطة".



وقَتَل الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فجر الأحد، لصًا داخل منزله بعد أن حاول الأخير سرقة فيلته مهددًا إياه بمسدس صوت.



وتمكن السارق من التسلل إلى الفيلا ليلًا واستطاع إبعاد 3 حراس بعدما أشهر المسدس في وجوههم، وبعد ذلك عرض زوج نانسي عجرم عليه مالًا للمغادرة، لكنه تابع سيره إلى غرفة النوم الخاصة ببناته مهددًا بقتل مَن يعترض طريقه.



ومع إصرار السارق على التوجه إلى غرفة البنات، عاجله الطبيب فادي الهاشم بطلقات نارية أردته قتيلًا، وفقًا لموقع «النهار» اللبناني.