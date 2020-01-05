بعد حادث نانسي عجرم.. هيفاء وهبي تدعو لطرد المجرمين من لبنان

وجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رسالة خاصة لمواطنتها الفنانة نانسي عجرم، بعد الحادث الذي تعرضت له فجر اليوم بعد اقتحام لص لمنزلها.



وقالت هيفاء وهبي، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "ألف حمدلله على سلامتك حبيبت انتي وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر".



وأضافت: "يا ريت كل هالأشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان!".



وقَتَل الطبيب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فجر الأحد، لصًا داخل منزله بعد أن حاول الأخير سرقة فيلته مهددًا إياه بمسدس صوت.



وتمكن السارق من التسلل إلى الفيلا ليلًا واستطاع إبعاد 3 حراس بعدما أشهر المسدس في وجوههم، وبعد ذلك عرض زوج نانسي عجرم عليه مالًا للمغادرة لكنه تابع سيره إلى غرفة النوم الخاصة ببناته مهدّدا بقتل مَن يعترض طريقه.



ومع إصرار السارق على التوجه إلى غرفة البنات، عاجله الطبيب فادي الهاشم بطلقات نارية أردته قتيلًا، وفقًا لموقع «النهار» اللبناني.