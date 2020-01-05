مجموعة قصصية جديدة لإيمان عبدالمقصود بعنوان «تحت الحزام»

صدر حديثًا عن دار المكتبة العربية للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية "تحت الحزام" لإيمان عبدالمقصود، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51.



وقالت إيمان عبدالمقصود عن المجموعة في تصريح خاص لـ"الدستور": " تحت الحزام " هي المجموعة الثالثة، كتبت في عام تقريبا، وكانت بالنسبة لي تحديا كبيرا عن المجموعتين السابقتين، وذلك لأن أبطالها كلهم رجال، 17 قصة تتحدث عن مشاكل الرجال في مجتمعنا بمختلف أعمارهم ومشاكلهم بداية من الطفل الذي يتحمل المسئولية وحتى للكهل الذي يمكن أن يرمى في الشارع".



وأضافت "عبدالمقصود": "هذه المجموعة أتعبتني نفسيًا وقت كتابتها، وكان صعبًا جدًا أن أصل لكل تلك المشاكل خاصةً أن مجتمع الرجال مغلق تمامًا، وهناك حوالي 7 قصص تواصلت مع أصحابها شخصيًا بمعنى أنها قصص حقيقية مائة في المائة".



وتابعت: "ما زلت مصممة على استكمال كتابتي في مجال القصة القصيرة، لأنه فن مهدر حقه وقليل من يكتبه، لذلك تمسكت بهذا النوع ولا أعتقد أنني سأخوض في مجال الرواية قريبًا".



يذكر أن "خلف الحزام" هي المجموعة القصصية الثالثة لإيمان عبدالمقصود بعد مجموعتين هما متمردة، والأحمر ما عاد يليق به.