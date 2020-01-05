هل يتصدى الجيش المصري للتدخل التركي في ليبيا؟.. الباز يجيب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الجيش الليبي والشعب يقف أمام محتل غاشم، ومصر موقفها واضح من دعم الجيش الليبي.

وأضاف، خلال برنامج "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن مصر لم تعلن أنها ستدخل حربا ضد تركيا في ليبيا، لافتا إلى أن الحرب تخص الجيش الليبي والشعب الليبي، ومصر تدعم الجيش والشعب الليبي سياسيا ودولياً.

ولفت "الباز"، إلى أن هناك حالة من التضليل تمارسها المنصات التابعة لجماعة الإخوان، تريد أن تحرض الشعب المصري ضد جيشه، بادعاء أن مصر سترسل جنودها لمواجهة القوات التركية في ليبيا، من خلال تدشين هاشتاج بعنوان "دم جنودنا غالي".

