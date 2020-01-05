يمنى سمير في حفل توقيع «فرحتي»: «عيش حياتك بسعادة»

أطلقت دار نهضة مصر للنشر، كتاب "فرحتي" لخبيرة علم النفس الإيجابي يمنى سمير، وذلك في حفل التوقيع الذي حضره العديد من المثقفين والمهتمين بالتنمية الذاتية، ويأتي ذلك استعدادًا لمعرض القاهرة الدولي.



يناقش الكتاب مفهوم "السعادة" في محاولة لمساعدة السيدات من خلال سلسلة من التدريبات والنصائح التي يحتويها على إعادة تعريف منظورهن عن السعادة، وطرح الأسباب التي قد تعيق وصول البعض إليها.



كما يتطرق الكتاب إلى قضية حرية المرأة في مجتمعنا، ويستعرض أحدث أبحاث علم النفس الإيجابي التي تمت حول موضوع "السعادة" فضلًا عن ربط السعادة بالدين وموروثاتنا الثقافية.



وبسؤالها عن الكتاب علقت يمنى سمير قائلة: "فى كتاب فرحتي هتعرفي بالعلم والخبرة والتدريبات يعنى إيه سعادة، وإزاى هي أسلوب حياة ووعي بقيمة اللي بنملكه وتخططي للي نفسنا نوصل له".



وتابعت: "هتتعلمي إزاي تحطي أهداف تحققلك السعادة عشان تدركي إن الزمن الجميل مش مجرد مانشيت جرايد ولا كلام تليفزيون.. لكن زمن إنتي اللي بتصنيعه وبتتفنني في تفاصيله وإنتي تضحكي من قلبك مش تمثيل.. إياكي تقولي ده مستحيل".



وصرحت الدكتورة داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دارنهضة مصر للنشر قائلة: "يسعدنا دومًا أن نشارك في تنمية الشباب ورفع وعيهم وثقافتهم وتزويدهم بأدوات تساعدهم على تنمية قدراتهم ذاتيًّا.. ونحن نحاول من خلال هذا الكتاب النهوض بوعي السيدات والشابات لترك المفاهيم الخاطئة للسعادة التي قد تعيق وصولهن لأحلامهن، كما نساعدهن على التخطيط بشكل أفضل وتنظيم أهدافهن كقادة للمستقبل".



يذكر أن يمنى سمير، خبيرة ومحاضرة في علم النفس الإيجابي وحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة "كاسيل" في ألمانيا، وتعمل كأستاذ جامعي في القيادة - جامعة أبوظبي فرع دبي، باعتبارها رائدة في مجال "المساعدة العلمية"، تتمثل مهمتها في مساعدة الأفراد والمنظمات على تحقيق الرفاهية المستدامة والسعادة المطلقة.