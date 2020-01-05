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حوادث

الإعدام شنقًا لمتهمة بذبح طفلتين في قنا

الأحد 05/يناير/2020 - 04:43 م
محكمة
محكمة
قنا: إسلام البكري
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عاقبت محكمة جنايات مركز نجع حمادي شمالي قنا، الدائرة الثالثة، اليوم الأحد، المتهمة بذبح الطفلتين"شهد وشروق"، بالإعدام شنقًا، بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

وتعود أحداث الواقعة إلى يناير الماضي، حينما عثر أهالي مركز نجع حمادي على جثة طفلة مذبوحة داخل كيس بلاستيك بمنطقة الشوادر.

وأفادت التحريات بأن الجثة لطفلة تدعى "شروق ربيع محمد" 5 سنوات، متغيبة منذ شهور، خرجت برفقة صديقتها "شهد صلاح" 12 عامًا، لشراء الحلوى من بقال بجوار المنزل، وتغيبت في التاريخ ذاته، حيث عُثر على جثة الطفلة "شهد" في اليوم التالي بمركز أبوتشت بشمال قنا، مكبلة الأيدي على نفس طريقة الجثة سالفة الذكر.

وكشفت أجهزة البحث الجنائي بقنا، عن أن وراء ارتكاب ذبح الطفلتين "منال. م. ح"، 31 عامًا، ربة منزل، زوجة والد الطفلة "شهد"، بعد رفع والدة الطفلة، دعوى قضائية للحصول على نفقة لابنتها، ما يعني انخفاض دخل المتهمة من المعاش، مصدر دخلها الوحيد، خاصة بعد بيع زوجها للمنزل، وخشية منها أن يطلقها لأنها "عاقر"، قررت قتل ابنة زوجه، بينما قتلت صديقتها التي كانت برفقتها خشية افتضاح أمرها.

وتعاونت الجانية مع "كارم. م. ج"، 23 عامًا، ابن عمتها، بإلقاء الجثتين في مكان العثور عليها وهو لا يعلم ما في الكيس أو الكرتونة.

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