فتاة تسرق 420 الف جنيه من والدها لمساعدة حبيبها بالمطرية

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت اشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من كشف غموض واقعة سرقة 420 الف جنيه و230 كارت شحن من داخل شقة مندوب مبيعات بالمطرية وتبين أن نجلته وراء ارتكاب الواقعة بمساعدة حبيبها.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية مفادها تلقية بلاغا من "أشرف ا"، "54 سنة"، مندوب توزيع كروت شحن الهواتف المحمولة، بإكتشافه وجود بعثرة بمحتويات الشقة سكنه وسرقة صندوق حديدى من داخل الدولاب الخاص بغرفة النوم وبداخله 420 الف جنيه،و 1500 ريـال سعودى،و 100 كارت شحن اتصالات " فئة 25 "، و20 كارت شحن فودا فون " فئة 50 "،و 80 كارت شحن فودا فون " فئة 25 "،و 50 كارت شحن اورنج " فئة 25 "، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل البلاغ امكن التوصل الى ان وراء ارتكاب الواقعة نجلة المبلغ "اسراء ا"، " 23 سنة"، ربة منزل، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطها، وبمواجهتها بالتحريات اعترفت بارتكاب الواقعة باسلوب " المغافلة " بالاشتراك مع "كرولس ي "، " 23 سنة"، طالب،

وقررت بأنه نظرا لارتباطها بالاخير بعلاقة عاطفية ورغبتها فى الهروب من مسكنها والاقامة صحبته قامت بمغافلة والدها والاستيلاء على المسروقات وتسليمها للأخير.



أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمة الأولى أيدها، وتم بارشاده ضبط الصندوق الحديدى المستولى عليه وبداخله كافة المسروقات بمكان إخفائها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، جارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.